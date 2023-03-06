https://news.day.az/politics/1543829.html Азербайджанский военнослужащий погиб в результате подрыва на мине, закопанной армянами
Азербайджанский военнослужащий погиб в результате подрыва на мине, закопанной армянами
Подтверждаем информацию о том, что военнослужащий азербайджанской армии Гусейнов Кямран Намиз оглу 4 марта погиб при исполнении служебных обязанностей, подорвавшись на мине, закопанной армянами, сообщили Day.Az в пресс-службе минобороны.
Руководство минобороны выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего и желает терпения.
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