Азербайджанский военнослужащий погиб в результате подрыва на мине, закопанной армянами

Подтверждаем информацию о том, что военнослужащий азербайджанской армии Гусейнов Кямран Намиз оглу 4 марта погиб при исполнении служебных обязанностей, подорвавшись на мине, закопанной армянами, сообщили Day.Az в пресс-службе минобороны.

Руководство минобороны выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего и желает терпения.