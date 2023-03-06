Армяне обстреляли сразу четыре района Азербайджана

С 15:00 5 марта до 03:10 6 марта позиции Азербайджанской Армии подвергались обстрелу 19 раз.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли, Ашагы Шорджа, Азизли, Зяркенд, Йухары Загалы Басаркечярского района и в Чемберекском направлении с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и минометов позиции Азербайджанской Армии в населенных пунктах Астаф Дашкесанского района, Йеллиджа, Моллабайрамлы, Йухары Айрым Кяльбаджарского района и Гёйалли Гедабейского района.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении города Шуша.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры.