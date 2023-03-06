https://news.day.az/politics/1543887.html Главный советник Госдепа США по Кавказу прибыл в Азербайджан
Главный советник Госдепа США по Кавказу прибыл в Азербайджан
Новый главный советник Госдепартамента США по переговорам на Южном Кавказе Луис Боно находится с визитом в Азербайджане.
Как передает Day.Az, об этом сообщило посольство США в Азербайджане.
Было отмечено, что в рамках визита в Баку Луис Боно встретится с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и другими официальными лицами. Цель визита - продвижение мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.
Американский дипломат также посетит Армению и Грузию.
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