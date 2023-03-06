Главный советник Госдепа США по Кавказу прибыл в Азербайджан

Новый главный советник Госдепартамента США по переговорам на Южном Кавказе Луис Боно находится с визитом в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сообщило посольство США в Азербайджане.

Было отмечено, что в рамках визита в Баку Луис Боно встретится с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и другими официальными лицами. Цель визита - продвижение мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

Американский дипломат также посетит Армению и Грузию.