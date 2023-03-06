Акция на Лачинской дороге предложена к обсуждению на заседании комиссии ТЮРКПА

Мирную акцию на Лачинской дороге было предложено обсудить на заседании Комиссии по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА), которая проходит в Баку.

Как сообщает в понедельник Day.Az, заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета Али Гусейнли в ходе заседания высказал мнение, что ТЮРКПА поддержит акцию.

Он отметил, что в последние годы мы наблюдаем братство, единство государств-членов ТЮРКПА.

"В течение 85 дней на Лачинской дороге азербайджанские активисты выражают свой протест против загрязнения окружающей среды. Как и во всех вопросах, в этом вопросе мы считаем, что государства-члены ТЮРКПА поддержат правое дело Азербайджана. Думаю, что данный вопрос будет обсуждаться на сегодняшнем заседании",- сказал Гусейнли.