Акция на Лачинской дороге предложена к обсуждению на заседании комиссии ТЮРКПА
Мирную акцию на Лачинской дороге было предложено обсудить на заседании Комиссии по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА), которая проходит в Баку.
Как сообщает в понедельник Day.Az, заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета Али Гусейнли в ходе заседания высказал мнение, что ТЮРКПА поддержит акцию.
Он отметил, что в последние годы мы наблюдаем братство, единство государств-членов ТЮРКПА.
"В течение 85 дней на Лачинской дороге азербайджанские активисты выражают свой протест против загрязнения окружающей среды. Как и во всех вопросах, в этом вопросе мы считаем, что государства-члены ТЮРКПА поддержат правое дело Азербайджана. Думаю, что данный вопрос будет обсуждаться на сегодняшнем заседании",- сказал Гусейнли.
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