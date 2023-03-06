https://news.day.az/politics/1543919.html Азербайджан оказал Турции всемерную поддержку - Реджеп Шекер
Азербайджан оказал Турции всемерную поддержку - Реджеп Шекер
Азербайджан стал страной, оказавшей поддержку Турции с момента распространения информации о землетрясении.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал член Великого Национального собрания Турции Реджеп Шекер на заседании комиссии Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья, которая проходит в Баку.
Он отметил, что Азербайджан оказал всемерную поддержку.
"Азербайджанский народ направил помощь своим турецким братьям. Это еще раз продемонстрировало братство Турции и Азербайджана. Выражаем благодарность нашим азербайджанским братьям",- сказал Шекер.
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