Сколько гектаров территорий в Карабахе очищено от мин?

До сегодняшнего дня на освобожденных территориях Азербайджана от мин очищено свыше 68,9 тысячи гектаров территорий.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в понедельник завотделом Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Идрис Исмаилов в ходе заседания рабочей группы Межведомственного центра Координационного штаба.

По его словам, в нынешнем году ожидается очистить от мин до 77 гектаров земель, где ведется или будет вестись строительство автомобильных дорог.

"Всего было обнаружено более 82,7 тысячи неразорвавшихся боеприпасов и мин. 8,1 процента очищенных от мин территорий или 5,6 тысячи гектаров приходятся на долю территорий, где строится транспортная и ИТ-инфраструктура. Кроме того, 1,070 гектаров очищенных территорий пролегают вдоль железных дорог, которые строятся в Карабахе. Железнодорожный участок Барда-Агдам и Физули-Зангилан-Агдам полностью очищены от мин", - сказал он.

Исмаилов добавил, что до конца 2023 года планируется очистить от мин и неразорвавшихся боеприпасов свыше 820 тысяч гектаров земель.