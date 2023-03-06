Венгрия поддерживает территориальную целостность Азербайджана, и не видит альтернативы миру и переговорам.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр экономического развития Венгрии Мартон Надь, в частности, заявил об этом 6 марта на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым.

Поблагодарив за прием, Мартон Надь выразил главе нашего государства соболезнования в связи с тем, что 5 марта азербайджанские военнослужащие стали шехидами.

Министр экономического развития Венгрии заявил, что его страна постоянно поддерживает территориальную целостность Азербайджана, и подчеркнул, что нет альтернативы миру и переговорам. Он отметил, что визит Президента Ильхама Алиева в Венгрию осуществлялся на высоком уровне и имеет большое значение с точки зрения развития наших отношений.