Никто и ничто не может помешать Азербайджану установить КПП на своих границах

Инцидент, произошедший 5 марта в зоне временного размещения РМК, показывает наличие нескольких серьезных проблем.

Об этом сказал в беседе с Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Напомним, что 5 марта в целях проверки оперативной информации о перевозках из Республики Армения в зону РМК по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава, азербайджанскими военными была предпринята попытка задержания армянского транспорта. Армяне открыли огонь. Ответным огнем трое армянских боевиков были убиты. Во время операции погибли двое военнослужащих Азербайджанской армии.

Говоря о проявленных инцидентом проблемах, Шафиев отметил, в первую очередь неисполнение Арменией и миротворцами пунктов Трехстороннего заявления. В частности, касательно обязательности полного вывода всех армянских вооруженных формирований параллельно вводу миротворческого контингента. В документе, подчеркнул эксперт, речь не идет о том, что какие-то местные вооруженные формирования могут оставаться, а выводятся только ВС Армении.

Вторая проблема, по словам Шафиева, заключается в том, что Лачинская дорога в противовес все тому же Трехстороннему заявлению используется не в гуманитарных целях. Эти две проблемы, считает он, естественным образом ведут к появлению на границе в Лачинском районе КПП.

"Никто из зарубежных экспертов и дипломатов, с которыми мне приходилось контактировать, ни разу не возразил мне в том, что Азербайджан имеет полное право поставить контрольно-пропускной пункт на своей территории. Логика армян, что в Трехстороннем заявлении, мол, говорится, о беспрепятственном передвижении, несостоятельна. Такая же логика содержится в пункте 9, касающемся Зангезурского коридора, но армяне стараются этого не видеть и по-разному трактуют два вопроса, пользуясь тем, что касательно Лачинской дороги используется термин "коридор".

Так вот, в международном праве нет никаких пунктов, согласно которым кто-то или что-то может помешать государству установить таможенные и пограничные пункты на собственных международно признанных границах. Рано или поздно это произойдет. Просто вызывает сожаление, что армяне не вынесли никаких уроков ни из Второй карабахской войны, ни из того, что происходило в послевоенный период. Рано или поздно контрольно-пропускной пункт на Лачинской дороге появится в точке входа на границе. Это, думаю, произойдет еще до 2025 года. В 2025 году Азербайджан будет принимать решение - продлевать или не продлевать пребывание в регионе российских миротворцев. И та близорукость, которую проявляет армянская сторона, более всего вредит самим армянам. КПП на границе в Лачине появится, и Азербайджан будет контролировать, что на его территорию ввозится и что вывозится. Это неизбежно", - сказал Фарид Шафиев.

Лейла Таривердиева