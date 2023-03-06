https://news.day.az/politics/1543997.html В Азербайджане будет разработан модельный закон "Об ограничении потребления табачных изделий"
В Азербайджане будет разработан модельный закон "Об ограничении потребления табачных изделий"
Предусматриваем разработку модельного законопроекта "Об ограничении потребления табачных изделий".
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня на заседании комиссии Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья председатель комиссии, депутат Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов.
Он отметил, что одним из актуальных вопросов является ограничение употребления табачных изделий.
"Поэтому мы предлагаем разработать законопроект в этом направлении", - сказал Амирасланов.
Члены комиссии одобрили разработку данного законопроекта.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре