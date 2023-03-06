Поддерживаем любую платформу для конструктивных переговоров между Баку и Ереваном

США поддерживают любую платформу для конструктивных переговоров между Баку и Ереваном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник журналистам находящийся с визитом в Баку старший советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

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