Американцы использовали Армению для поставок оружия в Россию - СКАНДАЛ В США
Двое мужчин из американского штата Канзас были арестованы за незаконную отправку авиационной военной техники через Армению в Россию.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом говорится в репортаже американского телеканала NewsNation.
Напомним, что 5 марта армянская сторона совершила очередную провокацию. По оперативным данным, армянская сторона осуществляла перевозки военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу.
Также уже распространились кадры, свидетельствующие о незаконном использовании вышеупомянутой дороги со стороны Армении.
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