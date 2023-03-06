Американцы использовали Армению для поставок оружия в Россию

Двое мужчин из американского штата Канзас были арестованы за незаконную отправку авиационной военной техники через Армению в Россию.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом говорится в репортаже американского телеканала NewsNation.

Напомним, что 5 марта армянская сторона совершила очередную провокацию. По оперативным данным, армянская сторона осуществляла перевозки военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу.

Также уже распространились кадры, свидетельствующие о незаконном использовании вышеупомянутой дороги со стороны Армении.