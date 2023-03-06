Из этих стран в Азербайджан доставят крыс-саперов

В Азербайджан из Боснии и Герцеговины и Южно-Африканской Республики будут доставлены крысы-саперы.

Об этом сообщил в понедельник Trend информированный источник в Агентстве Азербайджана по разминированию, передает Day.Az.

По словам собеседника, поставка крыс-саперов будет осуществляться в рамках Программы развития ООН.

Отметим, что ЕС в рамках проекта "Поддержка расширения возможностей Агентства Азербайджана по разминированию по безопасному возвращению бывших вынужденных беженцев" выделил помощь в размере 4,25 миллиона евро для очистки от мин освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.