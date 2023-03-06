Главы МИД Азербайджана и Катара обсудили сотрудничество в рамках Алятской экономической зоны

6 марта 2023 года в ходе визита в Катар министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел этой страны шейх Мохаммед бин Абдулрахман Бин Джассим Аль Тани обсудили сотрудничество в рамках Алятской экономической зоны.

Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел, встреча состоялась в рамках рабочей поездки главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Катар для участия в пятой конференции ООН по наименее развитым странам (LDC5).

На встрече с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Бин Джассимом Аль Тани была выражена удовлетворенность развитием двусторонних политических отношений между Азербайджаном и Катаром, обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере экономики, инвестиций, финансов, промышленности, энергетики, транспорта, образования, туризма и культуры.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал своего коллегу о текущей ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых правительством Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, транспортных и коммуникационных проектах, реализуемых в регионе по инициативе и с участием Азербайджана, и подчеркнул возможности сотрудничества в этих направлениях. Наряду с этим были обсуждены возможности сотрудничества в рамках Алятской свободной экономической зоны.

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани отметил, что его страна заинтересована в всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном.

Стороны обменялись мнениями по вопросам регионального характера, представляющим взаимный интерес.