Создание КПП в Лачинском коридоре решит проблему незаконной переброски оружия и боеприпасов

Любая эскалация имеет причину и бенефициаров и обострение ситуации на территориях, временно подконтрольных российским миротворцам, не является исключением. Самым большим выгодополучателем инцидента от 5 марта являются те силы, которые не хотят окончательного урегулирования оставшихся вопросов между Азербайджаном и Арменией и хотят подорвать процесс подписания мирного соглашения. Очевидно, что к таким силам относятся пророссийские элементы в Армении, которые хотят любой ценой свергнуть премьер-министра Армении Никола Пашиняна, не считаясь с собственными потерями.

Об этом Day.Az сказал бывший советник госсекретаря США, американский аналитик, политический обозреватель Пол Гобл.

Наш собеседник напомнил, что с момента окончания Второй карабахской войны армяне перевозили оружие и боеприпасы в Карабах при молчаливом попустительстве российских миротворцев.

"Создание КПП в Лачинском коридоре может в какой-то мере решить эту проблему. Однако армяне будут искать способы перенаправления оружия через альтернативные маршруты", - считает американский аналитик.

По мнению бывшего советника госсекретаря США, столкновения в Карабахе негативно повлияют на мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

"Мирный процесс всегда находится под угрозой, когда имеет место насилие. Становится намного труднее вести переговоры, нацеленные на прогресс", - резюмировал Пол Гобл.

Напомним, утром 5 марта в минобороны Азербайджана поступила оперативная информация об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военной техники, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно находится российский миротворческий контингент.

В целях проверки полученной информации подразделениями азербайджанской армии была предпринята попытка остановить и проверить автомобили, осуществляющие незаконные военные перевозки. Противоположная сторона открыла огонь. В результате провокации со стороны незаконных армянских формирований погибли военнослужащие Азербайджанской Армии Алибейли Шахрияр Рамиз оглы и Гусейнов Эшгин Джамиль оглы.