Спецпредставитель НАТО о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал специальный представитель Генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

"Очень обеспокоен сообщениями об инциденте со смертельным исходом в окрестностях Ханкенди. Этот инцидент демонстрирует настоятельную необходимость поиска решений нерешенных вопросов за столом переговоров", - написал он.

Напомним, что утром 5 марта с целью проверки полученной информации подразделения азербайджанской армии предприняли попытку задержания и досмотра транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки. С армянской стороны был открыт огонь, в результате перестрелки с обеих сторон есть погибшие и раненые.

После вчерашней провокации армянской стороны министерство обороны Азербайджана заявило, что подобные акты агрессии демонстрируют, что Армения не отказалась от своей оккупационной политики в отношении Азербайджана, заявления Армении относительно мирной повестки дня являются ни чем иным, как лицемерием, и что Армения не заинтересована в установлении мира и безопасности в регионе.