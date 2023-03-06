В Баку ответили Пашиняну

МИД Азербайджана ответил премьер-министру Армении Николу Пашиняну, передает в понедельник Day.Az.

"Никол Пашинян, терроризм является продолжением гнусной политики и военной агрессии против Азербайджана (суверенитет и территориальную целостность которого вы признаете) путем переброски военнослужащих, оружия, мин и убийства мирных жителей. Правовые меры Азербайджана в целях пресечения подобных противоправных действий Армении заключаются в наведении порядка на своих суверенных территориях", - говорится в публикации на странице в Twitter пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.