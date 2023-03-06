Минобороны РФ исказило факты о вооруженном инциденте на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу

С сожалением отмечаем, что 6 марта Министерство обороны Российской Федерации исказило факты и распространило в своем бюллетене недостоверную информацию о вооруженном инциденте, произошедшем вчера на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Сообщаем, что 5 марта на основании оперативной информации подразделениями азербайджанской армии была предпринята попытка остановить и проверить автомобиль армянских воинских частей, осуществляющих незаконные военные перевозки из Армении. При подходе к машине наши военнослужащие были обстреляны из автоматического оружия находящимися в машине членами армянской вооруженной группы, в результате чего двое военнослужащих погибли и один ранен. В результате ответного огня трое членов незаконной армянской группировки были убиты и один ранен. Выставлять этих военнослужащих, полностью экипированных оружием и боеприпасами, в качестве сотрудников полиции, несущих "паспортно-визовую" службу, не что иное, как лицемерие",- говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, распространяемая информация об оказании представителями российского миротворческого контингента первой помощи и эвакуации наших военнослужащих, пострадавших в результате инцидента, не соответствует действительности. Эвакуацию наших шехидов и раненых осуществляли наши военнослужащие.

"Вопреки положениям трехстороннего заявления Армения продолжает поставки оружия, боеприпасов, припасов и другой военной техники незаконным армянским вооруженным формированиям в Карабахском экономическом районе Азербайджана, а также кадровую ротацию. Для того чтобы немедленно предотвратить подобные недопустимые случаи, российский миротворческий контингент должен выполнять свои обязанности",- сказали в минобороны Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что политика минного террора, проводимая Арменией против Азербайджана, продолжается до сих пор.

"Несмотря на неоднократные предупреждения с нашей стороны, наши гражданские лица и военнослужащие становятся жертвами мин, незаконно ввезенных и установленных на территории Азербайджана. Так, в результате подрыва мины, произошедшего 4 марта в Карабахском экономическом районе, пострадал еще один наш военнослужащий. В 2021 году были установлены факты массового ввоза мин производства Армении по Лачинской дороге на территорию Азербайджана, и их установления. Был организован ознакомительный визит на эту территорию представителей Турецко-Российского совместного мониторингового центра и военных атташе.

В ответ на такие действия Армении и незаконных армянских воинских формирований и гибель нашего военнослужащего азербайджанская армия в августе 2022 года провела операцию "Возмездие".

Еще раз предупреждаем, что перевозка Арменией грузов военного назначения на территорию Азербайджана, переброска и ротация личного состава вооруженных сил Армении должны быть немедленно и раз и навсегда прекращены, а армянские войска должны быть полностью выведены с территории нашей страны. В противном случае азербайджанская сторона будет вынуждена принять абсолютно необходимые меры в направлении разоружения и нейтрализации незаконных вооруженных формирований с использованием всех возможностей.

Такие действия Армении расцениваются как продолжение военной агрессии.

Произошедшие события и продолжение незаконных военных перевозок из Армении на суверенные территории нашей страны еще раз подтверждают необходимость обеспечения режима контроля на Лачинской дороге, находящейся на территории Азербайджана",- сказали в минобороны.