США не конкурируют с Россией в содействии мирному процессу между Азербайджаном и Арменией

США не пытаются конкурировать с Россией в содействии Азербайджану и Армении в мирном процессе.

Как передает Day.Az, об этом сказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.

"Мы не собираемся противопоставлять себя какому-либо другому предложению о посредничестве, и на самом деле США не являются посредником. Мы являемся партнером этих двух стран. Я думаю, что мы продемонстрировали как на словах, так и на деле характер наших отношений с двумя странами, нашу способность объединить две страны, нашу готовность помочь добиться дополнительного прогресса в отношениях между Арменией и Азербайджаном", - сказал он.

Прайс отметил, что это делается не для того, чтобы конкурировать с Москвой, а для того, чтобы "добиться урегулирования разногласий между этими двумя странами, разногласий, которые, к сожалению, уносят жизни, как это произошло 5 марта".

"Наш интерес здесь заключается в мире и безопасности. Это также в интересах народов Армении и Азербайджана", - заключил пресс-секретарь.

Напомним, что утром 5 марта, с целью проверки полученной оперативной информации, подразделения азербайджанской армии предприняли попытку задержания и досмотра транспортного средства, осуществляющего незаконные военные перевозки. С армянской стороны был открыт огонь, в результате перестрелки с обеих сторон были убитые и раненые.

После провокации с армянской стороны Министерство обороны Азербайджана заявило, что подобные акты агрессии демонстрируют, что Армения не отказалась от своей оккупационной политики в отношении Азербайджана, что заявления Армении относительно мирной повестки дня являются ничем иным, как лицемерием, и что Армения не заинтересована в установлении мира и безопасности в регионе.