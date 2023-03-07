https://news.day.az/politics/1544257.html Омбудсмен Азербайджана выступает с докладом в Милли Меджлисе
Омбудсмен Азербайджана выступает с докладом в Милли Меджлисе
Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступает в Милли Меджлисе с ежегодным докладом.
Как сообщили во вторник Day.Az, в докладе содержится информация о ситуации с защитой прав человека за 2022 год, а также обращения граждан к Омбудсмену, работа по установлению прав человека, предложения и рекомендации.
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