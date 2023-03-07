Провокация "Первого канала" против Азербайджана

Автор: Мехти Ахмедзаде

После провокации и диверсии Армении, совершенной в Карабахском экономическом районе Азербайджана, российские СМИ, подконтрольные армянам и агентам армянского лобби, принялись подавать искаженную информацию о случившемся.

Так, например, небезызвестный своими провокациями против нашей страны "Первый канал" Константина Эрнста распространил в эфире новостей лживую и недостоверную информацию о вооруженном инциденте, произошедшем на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу.

Во-первых, съемка велась командой ANNA News, которое всегда подает предвзятую и однобокую информацию, так как находится в подчинении армян. Напомним, что журналюги этого СМИ во время Второй карабахской войны незаконно проникли в Карабах через Армению.

Естественно, что в кадрах ANNA News не будут показаны оружие и боеприпасы, перевозимые армянскими диверсантами. Фотографии, напомним, подверглись надругательству (по другому это не назвать) в фотошопе, где были замазаны факты, доказывающие правоту азербайджанской стороны. Об этом мы писали в день армянской диверсии.

Во-вторых, стоит отметить неуважение к территориальной целостности Азербайджана, которую демонстрирует и ведущий предвзятого эфира Эрнста, используя, неверное, название региона нашей страны, освобожденного от армянской оккупации и параллельно называя диверсантов-боевиков "правохранительными органами".

Нет никакого "Нагорного Карабаха" - есть Карабахский экономический район, включающий в себя Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский административные районы и город Ханкенди.

Кроме того, Карабах - это не страна, чтобы у нее были свои "правохранительные органы". Попытка представить регион Азербайджана каким-то отдельным образованием, а также выставлять этих военнослужащих, полностью экипированных оружием и боеприпасами, в качестве сотрудников полиции, несущих "паспортно-визовую" службу, не что иное, как лицемерие.

Впрочем, удивляться тут нечему. Подобного рода провокации на "Первом" происходят регулярно. Гендиректор Костя Эрнст, являющийся агентом армянской диаспоры России, специально разрешает такие инциденты, продвигая сумасшедшие, да и невозможные мечты армян.

Он продолжает придерживаться курса, прочерченного армянскими спонсорами. В эфирах его телеканала не только нарушаются основополагающие принципы журналистской этики - беспристрастность, честность и социальная ответственность, но и предпринимаются попытки манипулировать общественным мнением. Подобная политика "Первого канала", в частности, направлена на то, чтобы попытаться вбить клин в успешно-развивающиеся азербайджано-российские отношения. Вредительство Эрнста должно быть прекращено.

Рассказывая о произошедшем, как минимум, необходимо было предоставить информацию и из официальных азербайджанских источников.

Ведущий не сказал ни слова о том, что 5 марта на основании оперативной информации подразделениями азербайджанской армии была предпринята попытка остановить и проверить автомобиль армянских воинских частей, осуществляющих незаконные военные перевозки из Армении.

Не умудрился упомянуть, что при подходе к машине наши военнослужащие были обстреляны из автоматического оружия находящимися в машине членами армянской вооруженной группы.

Вопреки положениям трехстороннего заявления Армения продолжает поставки оружия, боеприпасов, припасов и другой военной техники незаконным армянским вооруженным формированиям в Карабахском экономическом районе Азербайджана, а также кадровую ротацию. "Первый канал" не расскажет о том, что виноваты здесь и миротворцы, ибо если бы они выполняли свои обязательства, такие недопустимые случаи не происходили бы. У Эрнста кишка тонка пустить такое в эфир.

Переброска и ротация личного состава вооруженных сил Армении должны быть немедленно и раз и навсегда прекращены, а армянские войска должны быть полностью выведены с территории нашей страны. Такие действия Армении всегда будут расцениваться как продолжение военной агрессии. В противном случае мы будем вынуждены принять абсолютно необходимые меры в направлении разоружения и нейтрализации незаконных вооруженных формирований с использованием всех возможностей.