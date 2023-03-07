https://news.day.az/politics/1544306.html Милли Меджлис утвердил доклад омбудсмена
Милли Меджлис утвердил доклад омбудсмена
Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева сегодня представила на рассмотрение парламентариев ежегодный доклад.
Как сообщили во вторник Day.Az, в докладе содержится информация о ситуации с защитой прав человека за 2022 год, а также обращения граждан, работа института Омбудсмена в области установления прав человека, предложения и рекомендации. Доклад после прений был принят и утвержден Милли Меджлисом.
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