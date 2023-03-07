Милли Меджлис утвердил доклад омбудсмена

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева сегодня представила на рассмотрение парламентариев ежегодный доклад.

Как сообщили во вторник Day.Az, в докладе содержится информация о ситуации с защитой прав человека за 2022 год, а также обращения граждан, работа института Омбудсмена в области установления прав человека, предложения и рекомендации. Доклад после прений был принят и утвержден Милли Меджлисом.