Обнародована дата очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Обнародована дата очередного пленарного заседания парламента Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова сообщила, что очередное заседание состоится 17 марта.

Она отметила, что на заседании будет обсуждаться отчет правительства.