https://news.day.az/politics/1544314.html Обнародована дата очередного пленарного заседания Милли Меджлиса
Обнародована дата очередного пленарного заседания Милли Меджлиса
Обнародована дата очередного пленарного заседания парламента Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az, председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова сообщила, что очередное заседание состоится 17 марта.
Она отметила, что на заседании будет обсуждаться отчет правительства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре