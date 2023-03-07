В случае охлаждения с Азербайджаном Россия потеряет весь регион

Сам факт встречи между азербайджанской стороной и представителями армянской общины Карабаха, носящей технический характер, является положительным, так как предполагает невоенный путь решения остающихся вопросов. Важно стремление Баку решать их именно таким путем, хотя он вполне мог бы опираться на силу, которая уже была проверена в реальном деле. Тем более, что встреча была в зоне ответственности российского миротворческого контингента, и таким образом, все формальные балансы соблюдены.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский эксперт, председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук.

Именно так вопросы и должны решаться, так как в трехстороннем заявлении было невозможно предусмотреть все детали, отметил он. Что касается боестолкновения 5 марта, которое, как считает российский эксперт, к большому сожалению, не станет последним, то это как раз симптом всех остающихся нерешенных, но принципиально важных параметров. Не следует думать, что армянская сторона легко забудет события осени 2020 года, смирившись с потерей территорий. И как бы обе стороны, армянская и азербайджанская, не относились к российским миротворцам, без этого фактора им не обойтись. 5 марта принесло новые жертвы, но без российского присутствия их было бы намного больше, считает Трофимчук.

Говоря о влиянии прибытия миссии ЕС в Армению на ситуацию в регионе, наш собеседник отметил, что западные миссии имеют цель окончательно выдавить Россию из процесса завершения карабахского урегулирования. Поэтому разного рода наблюдатели с той стороны заметно активизировались, учитывая общий груз российских проблем, связанных не только с Карабахом.

"На этом непростом фоне Никол Пашинян призывает усилить западное, и в частности европейское, вмешательство в карабахскую тему. Нельзя исключать, что это и было одним из пунктов программы по захвату им власти весной 2018 года. Баку, по сравнению с Ереваном, хотя и имеет свои претензии к выполнению строго оговоренных функций РМК, ведет себя более цивилизованно, дипломатично, не предпринимая аналогичных шагов для предоставления карабахского "полигона" в руки Запада, что было бы безумием для всех сторон. В Азербайджан отдают себе отчет в том, что раз Минская группа ОБСЕ не справилась со своей задачей и, более того, не готова нести ответственность за начало Второй карабахской войны (как политическую, так персональную и финансовую), то в будущем внерегиональные силы способны спровоцировать новый вооруженный конфликт. В этом смысле Баку отдает себе отчет в важности присутствия РМК согласно трехстороннему заявлению и ведет себя политически более ответственно, понимая, что война в регионе не нужна ни ему, ни Москве. Про Пашиняна и его западных конфидентов этого с уверенностью сказать нельзя. Баку намного лучше понимает все сложности текущей обстановки - в том числе те, что вертятся на языке, но вслух об этом сказать нельзя, - становясь основным стабилизирующим фактором в регионе, наряду с РМК", - сказал эксперт.

По мнению нашего собеседника, РФ будет поддерживать Армению до тех пор, пока ее руководство открыто не перейдет на сторону Запада. Такое на общем международном фоне, к сожалению, исключать нельзя. Ереван сделал ошибку, полагая, что Москва может порвать отношения с Баку. Однако армянский народ власть не спрашивает, так как не для этого менялась там власть насильственным путем весной 2018-го. Сама же РФ, если теоретически представить себе охлаждение отношений с Азербайджаном, потеряет весь регион, так как и Грузия, и Армения будут встроены в схему дальнейшей дестабилизации Южного Кавказа, подчеркнул российский эксперт.

"Рано или поздно России придется более точно определить стратегические приоритеты в отношении всех трех стран региона: Азербайджана, Армении, Грузии. Старая советская схема, когда "все вокруг братья", возможно, и неплохая сама по себе, но в современном мире она не работает, на всех не хватит не только ресурсов, но и улыбок. Если этого не произойдет, то пострадает сама Россия. И пока она еще находится в регионе, пока миротворцы несут здесь свою миссию, определенную трехсторонним заявлением 2020 года, еще не поздно осуществить более четкую политику, приведя пункты договоренностей в практический вид.

Добавлю также, что практически все азербайджанские наблюдатели возмущены неточным, мягко говоря, на их взгляд, освещением в российских СМИ событий 5 марта на "тайной" дороге в Карабах, квалифицируя такую точку зрения как исключительно "проармянскую". Но в политике бесполезно размахивать руками. Скажу только одно: странно, что на азербайджанском русскоязычном телеканале (русский язык в Азербайджане в большом почете) до сих пор не запущено общественно-политическое ток-шоу с участием именно российских экспертов. Эта телепрограмма привлекла бы огромное внимание российской аудитории, автоматически снизив те рейтинги, которыми так озабочены азербайджанцы", - резюмировал Григорий Трофимчук.

Лейла Таривердиева