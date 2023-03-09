ЕС поступил неразумно, направив миссию в Армению без согласования с Азербайджаном

ЕС должен подумать о Южном Кавказе, который в стратегическом плане является вратами в Центральную Азию, чтобы поддержать строительство новой структуры, способствующей миру и сотрудничеству между Грузией, Азербайджаном и даже пророссийской Арменией для инициации будущей "Южнокавказской платформы", которая была выдвинута Баку и справедливо поддержана Тбилиси. Как отметил специальный представитель ЕС Тойво Клаар, Грузии, выступающей в качестве моста между Арменией и Азербайджаном, несомненно, будет отведена очень важная роль.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье бывшего аналитика по Ближнему Востоку и Северной Африке в Объединённом командовании НАТО Маурицио Джери, опубликованной на европейском аналитическом портале Modern Diplomacy.

Автор статьи отмечает, что Южный Кавказ, в силу особого геополитического положения, являясь географически частью европейского континента, смотрит на Европу как на модель политико-экономического единства.

"Необходимо поддержать Азербайджан в установлении прочных связей с Западом, поскольку это укрепит роль ЕС как честного миротворческого посредника. Новое соглашение о всеобъемлющем партнерстве и сотрудничестве между Азербайджаном и ЕС является основополагающим фактором для обновления соглашения 1999 года. Стратегическое "чередование" ЕС и США должно усилить поддержку, основываясь на особенностях обеих сторон", - говорится в статье.

Что касается Армении, продолжает автор статьи, пунктом отправления является извлечение выгоды из недавних российско-армянских разногласий.

"Можно утверждать, что Россия стремится удержать всё в своих руках с помощью жесткой и мягкой силы, не пытаясь при этом представить альтернативу, соответствующую международному праву. ЕС обязан объяснить Армении, что последняя должна отказаться от карабахской темы в своем политическом дискурсе, чтобы значительно ослабить влияние России на внешнюю политику. Для Запада важно, чтобы Баку и Ереван заключили мирный договор на основе принципов международного права, которые включают уважение территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международных границ, отказ от применения силы и территориальных претензий, проведение делимитации и демаркации границ, а также восстановление коммуникационных связей. Армения должна дистанцироваться от России и набраться мужества сказать "нет" российскому военному присутствию в стране. Москва явно не хотела бы этого, поскольку такой шаг лишил бы ее рычагов влияния и военного присутствия в регионе через так называемую платформу 3+3, которая, очевидно, полностью исключает Запад. Однако ЕС поступил неразумно, направив миссию в Армению и проигнорировав при этом обоснованные возражения Азербайджана.

Еще одной составляющей является Иран - второй антизападный актор, действующий в регионе. Конечно, он предпочитает поддерживать заклятого врага Азербайджана - Армению. Иран, очевидно, будет несогласен с усилением западной активности в регионе", - считает Маурицио Джери.