https://news.day.az/politics/1544373.html Кабмин Азербайджана утвердил перечень резолюций ООН, связанных с предотвращением терроризма
Кабмин Азербайджана утвердил перечень резолюций ООН, связанных с предотвращением терроризма
Кабмин Азербайджана утвердил "Перечень резолюций, принятых Советом Безопасности ООН в целях предотвращения терроризма и финансирования терроризма по определению физических лиц и организаций, подпадающих под действие санкций", передает Day.Az.
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