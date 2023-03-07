Кабмин Азербайджана утвердил перечень резолюций ООН, связанных с предотвращением терроризма

Кабмин Азербайджана утвердил "Перечень резолюций, принятых Советом Безопасности ООН в целях предотвращения терроризма и финансирования терроризма по определению физических лиц и организаций, подпадающих под действие санкций", передает Day.Az.

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