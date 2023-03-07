Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем Президента России

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и специального представителя Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией в гуманитарной и культурной сферах, региональные гуманитарные проекты.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал на встрече о миротворческих усилиях Азербайджана в постконфликтный период, проводимых страной восстановительных работах. Было подчеркнуто, что растущие провокации армянской стороны, трудности, чинимые ею переговорам по мирному договору, шаги, направленные на обострение ситуации в регионе, препятствуют миру.

Специальный представитель Михаил Швыдкой отметил, что Азербайджан является пространством мультикультурализма, подчеркнул важность международных форумов, проводимых в стране, выразил готовность к реализации совместных программ в культурной и гуманитарной сферах.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.