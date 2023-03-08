Президент Латвии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

8 марта президент Латвийской Республики Эгилс Левитс прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались национальные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Латвии Эгилса Левитса встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.