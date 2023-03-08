КПП на Лачинской дороге вынудит армянские вооруженные формирования покинуть Карабах

Обострение в Карабахе выгодно той стратегии, которой придерживается премьер-министр Армении Никол Пашинян. Во-первых, он отводит от себя те подозрения, которые есть в отношении к нему со стороны радикальной оппозиции о том, что Пашинян готовится полностью сдать Карабах Азербайджану и подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Когда происходят такого рода столкновения, Пашинян выступает как "боевой лидер" и тем самым он отходит от обвинений в том, что он готов отдать Карабах.

Об этом в интервью Day.Az сказал российский государственный и общественный деятель, политолог Сергей Марков.

По его словам, вторая важная вещь, которая выгодна Пашиняну в случае боевых столкновений заключается в том, что они работают на руку стратегии Пашиняна о том, что армянская община Карабаха никак не может быть интегрирована в государственное пространство Азербайджана.

"Известно, что Азербайджан предлагает армянам Карабаха мирно интегрироваться в азербайджанское общество и государственные институты. Пашинян говорит, что это невозможно и требует, чтобы армянская община Карабаха не интегрировалась в Азербайджан. Даже если Армения признает, что весь Карабах - это Азербайджан и будет подписано мирное соглашение, Пашинян хочет, чтобы армянская община Карабаха жила практически независимо от Азербайджана. Жила с такой степенью автономии, которая означала бы фактически независимость от Азербайджана и эта высокая степень автономии должна была бы контролироваться не государственными институтами и конституцией Азербайджана, а международными организациями. Пашинян хочет заманить ЕС, в частности, Францию и другие члены НАТО в этот регион для того, чтобы они отстаивали интересы Армении и чтобы они стали гарантами высокой степени автономности армянской общины Карабаха, которая бы означала фактическую независимость от Азербайджана", - пояснил российский политолог.

Эксперт напомнил, что когда было подписано трехстороннее соглашение от 10 ноября 2020 года, в нем было четко и ясно сказано, что Армения выводит все свои вооруженные формирования.

"С момента подписания трехстороннего соглашения за безопасность тех районов Карабаха, где проживает армянская община, отвечает российский миротворческий контингент. Раз армянские вооруженные формирования оттуда не выведены, то это является нарушением трехстороннего соглашения. Поэтому продолжается их военное снабжение минами, боеприпасами и другими военными грузами. Это, фактически, тоже является нарушением трехстороннего соглашения. Конечно, контрольно-пропускной пункт Азербайджана на Лачинской дороге смог бы решить эту проблему и никаких военных грузов из Армении в Карабах бы не поступало. Соответственно, Армении пришлось бы вывезти все свои военные подразделения из Карабаха", - заявил он.

Как подчеркнул наш собеседник, армянские вооруженные отряды не дают возможности РМК полностью реализовать свои обязанности.

"Поэтому Россия была бы рада, если бы Армения полностью выполнила трехстороннее соглашение и вывела все свои подразделения из Карабаха. Конечно, у РМК в таком случае было бы больше работы, проблем и ответственности. Но именно так и должно быть по трехстороннему соглашению. В случае если Азербайджан установит свой КПП на Лачинской дороге, это должно быть сделано в жестком формате, поскольку Армения будет сопротивляться, ведь для нее это является очень тяжелым решением, означающим, что все армянские вооруженные формирования будут там блокированы и в конечном итоге должны будут быть выведены", - отметил Марков.

По мнению российского политолога, реакция Азербайджана на вооруженные провокации со стороны Армении достаточно адекватная.

"Целью вооруженных акций часто является поссорить российских миротворцев с азербайджанскими военными. Сейчас, поскольку на армяно-азербайджанской границе появились гражданско-военные подразделения миссии Евросоюза в составе около ста человек, то теперь будут попытки поссорить миссию ЕС с азербайджанскими военными. Поэтому нужно проявлять, с одной стороны, сдержанность, с другой стороны, естественно это территория Азербайджана и Азербайджан готов временами проявлять жесткость и твердость.

Кроме того, Азербайджан еще и собирает факты этих нарушений трехстороннего соглашения со стороны Армении. Потому что вскоре после этого, когда будет собран большой объем материалов, тогда будет обсуждаться вопрос продлевать или нет соглашение от 10 ноября 2020 года, то большое количество нарушений с армянской стороны, конечно, даст Азербайджану все возможности политического обоснования, почему это соглашение не будет продолжено. Значит миссия российских миротворцев будет полностью закончена и они выйдут из региона и армия Азербайджана спокойно зайдет на эту оставшуюся территорию Карабаха, для того чтобы ее полностью воссоединить с Азербайджаном", - заключил Сергей Марков.

Абдул Керимханов