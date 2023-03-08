https://news.day.az/politics/1544594.html Растет важность Глобального Бакинского форума - Исмаил Серагельдин
Растет важность Глобального Бакинского форума - Исмаил Серагельдин
Бакинский глобальный форум стал главной площадкой в этой части мира.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал Исмаил Серагельдин, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви в рамках пресс конференции приуроченной к Х глобальному Бакинскому Форуму.
Серагельдин отметил, что Х глобальный форум пройдет в сложное для планеты время. В цепи актуальных проблем, являющихся угрозой для прогресса, он, среди прочих, отметил важность вопросов равенства, продолжения борьбы с пандемией коронавируса.
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