Растет важность Глобального Бакинского форума

Бакинский глобальный форум стал главной площадкой в этой части мира.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал Исмаил Серагельдин, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви в рамках пресс конференции приуроченной к Х глобальному Бакинскому Форуму.

Серагельдин отметил, что Х глобальный форум пройдет в сложное для планеты время. В цепи актуальных проблем, являющихся угрозой для прогресса, он, среди прочих, отметил важность вопросов равенства, продолжения борьбы с пандемией коронавируса.

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