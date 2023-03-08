https://news.day.az/politics/1544597.html Фуат Октай направил благодарственное письмо Али Асадову
Фуат Октай направил благодарственное письмо Али Асадову
Вице-президент Турции Фуат Октай направил благодарственное письмо премьер-министру Азербайджана Али Асадову.
Об этом сообщили в среду Day.Az в Кабинете министров Азербайджана.
В письме была выражена благодарность за проявленную солидарность и всемерную поддержку, оказанную братским Азербайджаном турецкому государству и народу, с момента появления информации о сильном землетрясении, произошедшем в Кахраманмарашском регионе Турции.
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