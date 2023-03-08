Фуат Октай направил благодарственное письмо Али Асадову

Вице-президент Турции Фуат Октай направил благодарственное письмо премьер-министру Азербайджана Али Асадову.

Об этом сообщили в среду Day.Az в Кабинете министров Азербайджана.

В письме была выражена благодарность за проявленную солидарность и всемерную поддержку, оказанную братским Азербайджаном турецкому государству и народу, с момента появления информации о сильном землетрясении, произошедшем в Кахраманмарашском регионе Турции.