Российские миротворцы закрывают глаза на провокации армян

Источник: Агентство международной информации Trend

Российские миротворческие силы закрывают глаза на провокации.

Как передает Day.Az, об этом сказал в среду Trend американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман.

"В первую очередь я хотела бы выразить свои соболезнования в связи с трагическими потерями. Неслучайно это произошло сразу после того, как Азербайджан предложил установить контрольно-пропускные пункты на Лачинской дороге. Эта информация должна быть широко обнародована для противодействия дезинформации и недопониманию по данному вопросу", - сказала она.

Как отметила Цукерман, к сожалению, армянская лоббистская машина настолько зациклена на противодействии Баку, что не видит собственных интересов.

"Армяне должны быть наиболее всего заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном. Чем раньше будут приняты меры для защиты дипломатического процесса от внешнего вмешательства, тем больше шансов, что он быстрее увенчается успехом", - заключила она.

Напомним, что 5 марта армянская сторона совершила очередную провокацию.

По данным минобороны Азербайджана, поступила оперативная информация об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Армении на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Утром 5 марта в целях проверки поступившей информации подразделениями Азербайджанской Армии была предпринята попытка задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки. С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон.

Факты перевозки из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана боеприпасов и другого военного снаряжения, в том числе мин, топлива и живой силы, выявлялись и ранее.

Азербайджанская сторона неоднократно информировала международную общественность о перевозке мин по указанному маршруту.