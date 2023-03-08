Али Асадов встретился с президентом Тимор-Лесте Жозе Рамуш-Орту

8 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране Президентом Демократической Республики Тимор-Лесте Жозе Рамушем Орту.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета Министров, на встрече было подчеркнуто значение Х Глобального бакинского форума, который пройдет в столице Азербайджана.

Была выражена надежда на то, что первый визит Президента Тимора-Лесте в Азербайджан окажет положительное влияние на развитие отношений между двумя странами.

Cостоялся обмен мнениями по обсужденным во время встречи Президента Жозе Рамуша Орту с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым вопросам, а также перспективам двустороннего сотрудничества в различных сферах.