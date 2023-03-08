Организован очередной медиа-тур на освобожденные территории Азербайджана

Министерством обороны Азербайджана организован очередной медиа-тур для журналистов в целях ознакомления с боевой подготовкой и боевым дежурством военнослужащих, несущих службу на освобождённых территориях, а также их социально-бытовыми условиями, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ведомство.

Представители СМИ ознакомились с условиями, созданными в подразделениях, дислоцированных на этих территориях, и на боевых позициях, понаблюдали за деятельностью военнослужащих, провели съемки и взяли интервью у военнослужащих.

Военнослужащие выразили удовлетворение созданными для них условиями, отметили, что с гордостью несут службу на освобожденных территориях.

В рамках медиа-тура группе женщин-военнослужащих, несущих службу на освобожденных территориях, и гражданским лицам, в том числе участвовавшей в мероприятии журналистке, были вручены цветы и подарки.