Азербайджан и Армения должны сами устанавливать условия мирного договора.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом в интервью армянским СМИ сказал старший советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

По его словам, долгосрочный, устойчивый и сбалансированный мир должен исходить от самих сторон.

"США не собираются навязывать свои формулировки мирного договора, мы пытаемся способствовать миру. Стороны должны сами их разрабатывать и принимать вместе", - сказал он.

Отметим, что Луи Боно посетил Баку с визитом 6 марта, после чего отправился в Армению

Напомним, что 5 января 2023 года было объявлено об отставке старшего советника по переговорам на Кавказе Филипа Рикера.