Азербайджан и Армения должны сами устанавливать условия мирного договора - Луи Боно
Азербайджан и Армения должны сами устанавливать условия мирного договора.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом в интервью армянским СМИ сказал старший советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.
По его словам, долгосрочный, устойчивый и сбалансированный мир должен исходить от самих сторон.
"США не собираются навязывать свои формулировки мирного договора, мы пытаемся способствовать миру. Стороны должны сами их разрабатывать и принимать вместе", - сказал он.
Отметим, что Луи Боно посетил Баку с визитом 6 марта, после чего отправился в Армению
Напомним, что 5 января 2023 года было объявлено об отставке старшего советника по переговорам на Кавказе Филипа Рикера.
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