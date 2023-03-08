Политика Гейдара Алиева стала примером того, как должно строиться государство

Политика общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева является примером того, как должна вестись работа по становлению государственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду сказала бывший министр юстиции Грузии Эка Ткешелашвили в рамках пресс-конференции, приуроченной к Х Глобальному Бакинскому форуму.

Она подчеркнула, что сегодня Президент Ильхам Алиев успешно продолжает политику, начатую Гейдаром Алиевым.

Эка Ткешелашвили отметила, что правительство Азербайджана провело большую работу, укрепило государственность и суверенитет страны.

Она также поблагодарила Азербайджан за предоставление площадки для проведения важного форума, направленного на решение актуальных проблем современности.

X Глобальный Бакинский форум, на котором будет обсуждаться тема "Мир сегодня: вызовы и надежды", запланирован на 9-11 марта в Баку.

Отметим, что Международный центр Низами Гянджеви ежегодно проводит Глобальный Бакинский Форум, который уже стал одним из главных мероприятий в Восточной Европе, на Южном Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, предоставляя выдающимся лидерам и экспертам возможность обсудить пути преодоления самых насущных мировых проблем.