Успешное сотрудничество между Альянсом цивилизаций ООН и Азербайджаном вызывает удовлетворение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Мигель Анхель Моратинос отметил, что доволен успешным сотрудничеством между Альянсом цивилизаций ООН и нашей страной, подчеркнул, что в соответствии с подписанным Меморандумом о взаимопонимании осуществляются контакты в различных сферах. Он поблагодарил главу государства за постоянную поддержку деятельности Альянса цивилизаций ООН.

Выразив удовлетворение участием в Глобальном Бакинском форуме Международного центра Низами Гянджеви, гость сказал, что Центр выступает уже в роли признанного на международном уровне института, пользующегося высоким авторитетом.

Мигель Анхель Моратинос отметил успешное проведение в Баку Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Коснувшись инициативы One Humanity Альянса цивилизаций ООН, он сообщил, что в связи с этим в различных городах мира будут организованы концертные программы, и выразил готовность к сотрудничеству с нашей страной и в данной сфере.