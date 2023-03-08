Очередная группа спасателей МЧС Азербайджана возвращается из Турции

Сегодня очередная группа спасателей сил быстрого реагирования министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, принимавшая участие в ликвидации последствий сильного землетрясения и поисково-спасательных операциях в Турции по поручению Президента Ильхама Алиева, возвращается на родину.

Как сообщает в среду Day.Az, самолет с азербайджанскими спасателями вылетел из Аданы в Баку.

Спасателей в аэропорту Аданы провожали глава района Имамоглу Мехмет Аксу, чрезвычайный и полномочный посол министерства иностранных дел Турции Айше Сарач, представитель Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) Джумхур Озкаптан, представители СМИ и общественности.

Турецкие официальные лица высоко оценили работу спасателей сил быстрого реагирования МЧС в зоне бедствия, отметили их высокий профессионализм и большую самоотверженность в спасении людей, пострадавших от разрушительного землетрясения, оказании им медицинской и психологической помощи.

Официальные лица поблагодарили азербайджанское государство и народ за оказанную поддержку.