https://news.day.az/politics/1544715.html Президент Латвии Эгилс Левитс посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
Президент Латвии Эгилс Левитс посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс 8 марта посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Латвии возложил венок к могиле великого лидера.
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