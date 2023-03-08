Президент Латвии Эгилс Левитс посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс 8 марта посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Латвии возложил венок к могиле великого лидера.