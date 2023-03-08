Очередная группа спасателей МЧС Азербайджана вернулась из Турции

Очередная группа спасателей сил быстрого реагирования министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, принимавшая участие в ликвидации последствий сильного землетрясения и поисково-спасательных операциях в Турции по поручению Президента Ильхама Алиева, вернулась на родину.

Как сообщает в среду Day.Az, самолет с азербайджанскими спасателями приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где их встречали сотрудники посольства Турецкой Республики в Азербайджанской Республике, представители СМИ и общественности.

Турецкие дипломаты высоко оценили работу спасателей МЧС в зоне землетрясения, поблагодарили азербайджанское государство и народ за оказанную поддержку.