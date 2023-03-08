https://news.day.az/politics/1544738.html Отношения между Азербайджаном и Латвией успешно развиваются - Эгилс Левитс
Отношения между Азербайджаном и Латвией успешно развиваются - Эгилс Левитс
Мы планируем отметить 30-летие установления дипломатических отношений. На протяжении тридцати лет наши двусторонние отношения успешно развивались.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Латвии Эгилс Левитс в заявлении для прессы после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Между нашими странами имеется целый спектр двусторонних вопросов, которые мы можем продвигать, в том числе мы должны сотрудничать на глобальном, международном уровне", - отметил Э.Левитс.
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