Отношения между Азербайджаном и Латвией успешно развиваются

Мы планируем отметить 30-летие установления дипломатических отношений. На протяжении тридцати лет наши двусторонние отношения успешно развивались.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Латвии Эгилс Левитс в заявлении для прессы после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Между нашими странами имеется целый спектр двусторонних вопросов, которые мы можем продвигать, в том числе мы должны сотрудничать на глобальном, международном уровне", - отметил Э.Левитс.