https://news.day.az/politics/1544742.html Латвия высоко оценивает роль Азербайджана как председателя Движения неприсоединения
Латвия высоко оценивает роль Азербайджана как председателя Движения неприсоединения
Мы высоко оцениваем роль Азербайджана как председателя Движения неприсоединения - платформы, которая объединяет большинство членов ООН, то есть более 120 членов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Латвии Эгилс Левитс в заявлении для прессы после состоявшейся встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Мы выдвинем нашу кандидатуру в члены Совета Безопасности ООН на 2025 год. Надеемся получить поддержку членов Движения неприсоединения в этом вопросе", - отметил Президент Латвии.
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