Латвия высоко оценивает роль Азербайджана как председателя Движения неприсоединения

Мы высоко оцениваем роль Азербайджана как председателя Движения неприсоединения - платформы, которая объединяет большинство членов ООН, то есть более 120 членов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Латвии Эгилс Левитс в заявлении для прессы после состоявшейся встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы выдвинем нашу кандидатуру в члены Совета Безопасности ООН на 2025 год. Надеемся получить поддержку членов Движения неприсоединения в этом вопросе", - отметил Президент Латвии.