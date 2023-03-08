Латвия является сторонником основанного на международном праве решения в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Латвии Эгилс Левитс в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

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