https://news.day.az/politics/1544745.html В основе внешней политики Латвии лежит уважение территориальной целостности стран - Эгилс Левитс
В основе внешней политики Латвии лежит уважение территориальной целостности стран - Эгилс Левитс
В основе внешней политики Латвии лежит уважение международного права и территориальной целостности всех стран.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Латвии Эгилс Левитс в заявлении для прессы после состоявшейся встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Президент Латвии Эгилс Левитс отметил, что Латвия осуждает беспричинную и необоснованную агрессию против Украины, поддерживает Украину в военном и экономическом отношении.
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