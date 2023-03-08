В основе внешней политики Латвии лежит уважение территориальной целостности стран

В основе внешней политики Латвии лежит уважение международного права и территориальной целостности всех стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Латвии Эгилс Левитс в заявлении для прессы после состоявшейся встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Латвии Эгилс Левитс отметил, что Латвия осуждает беспричинную и необоснованную агрессию против Украины, поддерживает Украину в военном и экономическом отношении.