Из Азербайджана в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе была запущена акция "Поделись подарком 8 марта", организованная платформой "Братская помощь" и Ассоциацией по развитию женского предпринимательства в Азербайджане (AQSIA).

Как передает Day.Az, в рамках этой акции азербайджанские женщины поделились своими подарками с пострадавшими от землетрясения турецкими женщинами.

Сегодня при участии посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи, женщин-предпринимателей, представителей неправительственных организаций, грузовики с помощью, совместно предоставленные платформой "Братская помощь" и AQSIA, были отправлены из Агротерминала.