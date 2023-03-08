https://news.day.az/politics/1544769.html Из Азербайджана в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи - ФОТО
Из Азербайджана в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи - ФОТО
Как сообщалось ранее, на прошлой неделе была запущена акция "Поделись подарком 8 марта", организованная платформой "Братская помощь" и Ассоциацией по развитию женского предпринимательства в Азербайджане (AQSIA).
Как передает Day.Az, в рамках этой акции азербайджанские женщины поделились своими подарками с пострадавшими от землетрясения турецкими женщинами.
Сегодня при участии посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи, женщин-предпринимателей, представителей неправительственных организаций, грузовики с помощью, совместно предоставленные платформой "Братская помощь" и AQSIA, были отправлены из Агротерминала.
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