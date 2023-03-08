Азербайджан подписал 13-й протокол Европейской конвенции по правам человека

На основании распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 февраля, 8 марта постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы Фахраддин Исмаилов в Страсбурге в присутствии Генсекретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич подписал Протокол №13 в связи с отменой во всех случаях смертной казни Конфенции "О защите прав человека и основных свобод", передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Постоянного представительства Азербайджанской Республики в Совете Европы.

Присоединившись к Протоколу № 13 после завершения соответствующего процесса ратификации в стране, Азербайджанская Республика официально подтвердит свое намерение полностью запретить смертную казнь, в том числе за преступления, совершенные в военное время или при непосредственной угрозе войны, а также гарантировать право на жизнь на высшем уровне.