Баку уже превратился в Давос, где обсуждают самые актуальные мировые проблемы

Баку уже стал политическим Давосом, где обсуждаются самые актуальные мировые проблемы.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня журналистам в преддверии открытия X Глобального Бакинского форума экс-президент Украины Виктор Ющенко.

Он отметил, что очень важно активизировать обсуждение методов борьбы со злом.

"Сегодня вопрос безопасности важен для каждой страны. Все страны объединяют свои усилия и политику безопасности", - сказал Ющенко.

Отметим, что 9 марта под патронажем Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу X Глобальный Бакинский форум.