https://news.day.az/politics/1544855.html Баку уже превратился в Давос, где обсуждают самые актуальные мировые проблемы - Виктор Ющенко
Баку уже превратился в Давос, где обсуждают самые актуальные мировые проблемы - Виктор Ющенко
Баку уже стал политическим Давосом, где обсуждаются самые актуальные мировые проблемы.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня журналистам в преддверии открытия X Глобального Бакинского форума экс-президент Украины Виктор Ющенко.
Он отметил, что очень важно активизировать обсуждение методов борьбы со злом.
"Сегодня вопрос безопасности важен для каждой страны. Все страны объединяют свои усилия и политику безопасности", - сказал Ющенко.
Отметим, что 9 марта под патронажем Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу X Глобальный Бакинский форум.
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