Азербайджан сыграл ведущую роль в Движении неприсоединения.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 9 марта Президент Латвии Эгилс Левитс, выступая на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума.

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