https://news.day.az/politics/1544872.html Азербайджан сыграл ведущую роль в Движении неприсоединения - президент Латвии
Азербайджан сыграл ведущую роль в Движении неприсоединения - президент Латвии
Азербайджан сыграл ведущую роль в Движении неприсоединения.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 9 марта Президент Латвии Эгилс Левитс, выступая на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума.
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