Человечество столкнулось с кризисом. Мы должны наладить общение между людьми.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 9 марта верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос, выступая на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума.

"Желаем расширения сотрудничества между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН", - сказал он.

Моратинос также отметил, что мир, который мы знаем сегодня, стал сложным.

"Мы стоим перед лицом серьезных вызовов - изменение климата, конфликты. Мы должны избегать конфликтов. Мы должны бороться с враждебными высказываниями, дискриминацией. Человечество столкнулось с кризисом. Мы должны наладить общение между людьми", - сказал он.

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