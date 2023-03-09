https://news.day.az/politics/1544899.html Благодарю Азербайджан за организацию Глобального Бакинского форума - гендиректор ВОЗ
Благодарю Азербайджан за организацию Глобального Бакинского форума - гендиректор ВОЗ
Благодарю Азербайджан за организацию Глобального Бакинского форума.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 9 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в ходе выступления на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".
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