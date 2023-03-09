Благодарю Азербайджан за организацию Глобального Бакинского форума.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 9 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в ходе выступления на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".

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