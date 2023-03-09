Глобальный Бакинский форум не состоялся бы без поддержки Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказала 9 марта бывший президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга, в ходе выступления на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума.

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