https://news.day.az/politics/1544911.html Глобальный Бакинский форум не состоялся бы без поддержки Президента Ильхама Алиева - Вайра Вике-Фрейберга
Глобальный Бакинский форум не состоялся бы без поддержки Президента Ильхама Алиева - Вайра Вике-Фрейберга
Глобальный Бакинский форум не состоялся бы без поддержки Президента Ильхама Алиева.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказала 9 марта бывший президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга, в ходе выступления на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре